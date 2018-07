Vazamento de cádmio em rio da China ameaça água de milhões Um vazamento de cádmio de uma mineradora poluiu uma grande extensão de dois rios no sul da China, e autoridades alertaram cerca de 3,7 milhões de pessoas em Liuzhou, na região de Guangxi, a evitar beber água do rio por temores de contaminação com o elemento cancerígeno, relatou a mídia estatal nesta sexta-feira.