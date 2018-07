Vazamento de petróleo é contido na China após 4 meses A companhia estatal chinesa CNOOC afirmou que o pior vazamento de petróleo da história do país já foi controlado, quatro meses depois de ter sido descoberto, segundo informações divulgadas hoje pela agência governamental de notícias Xinhua. De acordo com a agência, o vazamento no maior campo marítimo de petróleo da China, operado pela norte-americana ConocoPhillips, poluiu mais de 5.500 quilômetros quadrados do oceano.