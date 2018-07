Vazamento é o pior da história da Nova Zelândia

"Eu reconheço que este acidente chegou a um estágio avançado, e já pode ser considerado o maior desastre de poluição marítima do país", reforçou o ministro em entrevista concedida a bordo do próprio navio Rena, que chocou-se contra o arrecife Astrolábio nas primeiras horas de quarta-feira. O navio seguia para o porto de Tauranga, a cidade mais populosa na baia da região de Plenty.

De lá para cá, as ondas altas e os ventos fortes têm expandido os danos causados pelo derrame de óleo e dificultado a ação das autoridades na extração do petróleo despejado no mar. As 24 pessoas que compunham a tripulação evacuaram a embarcação. A Marinha neozelandesa informou que o vazamento se intensificou durante a noite, no horário local, e a mancha de óleo já começa a alcançar o litoral do país.

As autoridades bombeiam o óleo que está na água do mar para uma barcaça, mas as más condições climáticas estão prejudicando esta operação. A Marinha neozelandesa se empenha para remover as 1.500 toneladas que estão no navio e outras 200 toneladas que foram derrubadas no mar. As informações são da Dow Jones.