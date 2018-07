Vázquez chefia observadores na República Dominicana O ex-presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, começou nesta quarta-feira o trabalho como chefe da missão observadora da Organização dos Estados Americanos (OEA), que acompanhará as eleições presidenciais na República Dominicana, marcadas para 20 de maio. Seis candidatos disputam a presidência, mas a maioria das pesquisas indica empate na intenção de voto entre Hipólito Mejía, que governou a República Dominicana entre 2000 e 2004, e Danilo Medina, candidato do governista Partido da Libertação Dominicana. As pesquisas dizem que cada candidato têm 45% das intenções de voto.