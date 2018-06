Vázquez tem 47,2% dos votos no Uruguai até o momento O candidato Tabaré Vázquez, da Frente Ampla, lidera as eleições presidenciais no Uruguai, realizadas no domingo, de acordo com resultados preliminares. Com 90% das urnas apuradas, Vázquez teve 47,2% dos votos, segundo autoridades eleitorais locais.