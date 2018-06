Vázquez vence eleições no Uruguai, diz jornal As três empresas de pesquisas Cifra, Equipamentos e Factum confirmaram que Tabaré Vázquez será o próximo presidente do Uruguai, segundo reportou o jornal El País. O candidato da Frente Ampla obteve entre 53% e 54% dos votos nas eleições presidenciais, realizadas neste domingo no país, de acordo com as pesquisas.