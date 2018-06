Veado-mula é resgatado em lago congelado nos EUA

Um veado-mula com dificuldade para se equilibrar sobre um lago congelado foi resgatado com sucesso na cidade de Golden, no Estado americano do Colorado.

Um funcionário dos parques nacionais do Estado, que fica nas Montanhas Rochosas, acabou com o sofrimento do animal após várias tentativas de se levantar.

Ele laçou os chifres do veado e o puxou para fora da área congelada.

Autoridades locais disseram que o animal não sofreu ferimentos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.