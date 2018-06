Van pega fogo, invade calçada e deixa 18 feridos em Xangai

XANGAI, CHINA - Uma van pegou fogo e subiu na calçada no centro de Xangai nesta sexta-feira, 2, provocando um acidente que deixou 18 feridos, três deles em estado grave, anunciaram autoridades locais e testemunhas.

O acidente aconteceu às 9h (23h de quinta-feira em Brasília), momento em que muitas pessoas seguiam para o trabalho.

De acordo com as primeiras informações divulgadas, o motorista fumava um cigarro enquanto transportava "substâncias perigosas", que pegaram fogo. As chamas o levaram a perder o controle do veículo, informou a polícia do distrito de Huangpu. O acidente deixou 17 pedestres feridos, além do motorista, segundo as autoridades.

"A van já estava em chamas quando saiu da avenida e invadiu a calçada", afirmou Zhang Sai, um segurança que trabalha em um edifício próximo. Ele disse que o motorista perdeu o controle do veículo, que entrou em alta velocidade na calçada, atropelando várias pessoas, enquanto outras corriam para tentar sair do caminho.

Em comunicado, a polícia afirmou que o suspeito de dirigir a van é um imigrante rural de 40 anos chamado Chen, oriundo da Província de Jiangxi e funcionário de uma empresa metalúrgica de Xangai.

O acidente aconteceu perto do Parque do Povo, no coração de Xangai, na parte oeste da avenida Nankin, uma via muito movimentada, com hotéis, centros comerciais e edifícios de escritórios. / AFP e EFE