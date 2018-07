Veja como foi a imigração para os EUA em números

WASHINGTON - Desde a chegada dos primeiros europeus, os Estados Unidos atravessaram diferentes ondas de imigração - com variações entre os vários grupos étnicos. Este vídeo traça as origens dos imigrantes americanos no passado, como a população americana se define nos censos oficiais e como os padrões de imigração estão mudando.

Mostra também como muda a estrutura étnica da população. Com a entrada de diversos estrangeiros no país, o conjunto das minorias se torna preponderante e ultrapassa o número de americanos brancos de origem europeia.

