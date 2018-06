Veja o local onde o avião da AirAsia com 162 a bordo desapareceu

O voo QZ8501, da AirAsia, que desapareceu com 162 passageiros a bordo, partiu por volta das 5h20 do horário local (20h20 no horário de Brasília) da cidade de Surabaya, na Indonésia, em direção à Cingapura. O trajeto tem duração aproximada de 2 horas e 10 minutos.

O último contato com o controle de tráfego teria sido às 6h13 do horário local (21h13 no horário de Brasília), 42 minutos após a decolagem. O piloto havia pedido para desviar de nuvens com uma nova rota mais à esquerda e para subir a 34.000 pés.

No mapa abaixo é possível ver a rota que o avião deveria percorrer e a área aproximada de onde ele perdeu contato com as torres de controle aéreo.