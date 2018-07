Veja os principais naufrágios dos últimos cem anos

ROMA - O naufrágio do cruzeiro Costa Concordia, próximo da ilha de Giglio, na Itália, é o mais recente acontecimento desse tipo. Seis corpos foram encontrados e pelo menos 16 pessoas continuam desaparecidas nesta segunda-feira, 16. O navio bateu em uma pedra e tombou na noite de sexta-feira nos arredores da ilha, localizada na costa oeste da Itália.

Confira a seguir uma lista dos principais naufrágios ocorridos em tempos de paz nos últimos cem anos.

15/04/1912 - CANADÁ - O transatlântico Titanic afunda na sua viagem inaugural, na costa da província de Newfoundland, depois de bater em um iceberg. O navio - que era considerado "inafundável" antes da estreia - levava 2.228 passageiros, dos quais 1.523 morreram.

29/05/1914 - CANADÁ - Pelo menos 1.102 pessoas morrem na colisão do navio de passageiros The Empress of Ireland com um cargueiro norueguês no rio São Lourenço, no Canadá. Ele transportava 1.057 passageiros e 420 tripulantes.

25/10/1927 - BRASIL - O luxuoso transatlântico italiano Principessa Mafalda pega fogo e afunda na costa brasileira, durante o trajeto entre Cabo Verde e o Rio, levando 971 passageiros e 288 tripulantes. Mais de 300 pessoas, incluindo muitos imigrantes italianos, morrem.

31/01/1953 - REINO UNIDO - O Princess Victoria afunda durante uma forte tempestade entre a Escócia e a Irlanda do Norte. Pelo menos 133 pessoas morrem.

29/10/1955 - UNIÃO SOVIÉTICA - O Novorossiysk, nave-mãe da esquadra soviética no mar Negro, explode, vira e afunda quando fundeado perto da costa, em Sebastopol. Os 609 tripulantes morrem.

25/07/1956 - ESTADOS UNIDOS - O navio sueco Stockholm e o italiano Andrea Doria colidem a 45 milhas da ilha de Nantucket, nos EUA. O Stockholm perde cinco tripulantes; o Andrea Doria afunda, causando a morte de 45 dos 1.134 passageiros.

22/04/1980 - FILIPINAS - A balsa Don Juan, que ia de Manila para Bacolod, afunda no estreito de Tablas, perto da ilha de Mindoro, depois de se chocar com a barcaça Tacloban City. Pelo menos mil pessoas morrem.

31/08/1986 - UNIÃO SOVIÉTICA - O Almirante Nakhimov, um navio de passageiros, colide com o cargueiro Pyotr Vasev nos arredores do porto de Novorossiysk, no mar Negro. Entre passageiros e tripulantes há 423 mortos.

6/03/1987 - REINO UNIDO - A balsa Herald of Free Enterprise, que transportava veículos através do canal da Mancha, aderna e afunda logo depois de zarpar do porto belga de Zeebrugge. O barco levava 463 passageiros e tripulantes quando partiu ainda com as portas traseiras abertas. O acidente deixou 193 mortos.

20/12/1987 - FILIPINAS - Na pior tragédia marítima já registrada em tempos de paz, a balsa Dona Paz afunda após colidir com o navio-tanque Vector no mar de Sibuyan, matando 4.375 pessoas na balsa e 11 dos 13 tripulantes do Vector.

11/04/1991 - ITÁLIA - A balsa Moby Prince abalroa o navio-tanque Agip Abruzzo, que estava ancorado, num acidente que mata 140 pessoas. Apenas um tripulante do Moby Prince sobrevive.

15/12/1991 - EGITO - O Salem Express bate em um recife nos arredores do porto de Safaga, no mar Vermelho, causando a morte de 464 pessoas.

28/09/1994 - ESTÔNIA/FINLÂNDIA - No pior desastre marítimo da Europa em tempos de paz, 852 pessoas morrem afogadas no naufrágio do navio Estonia, que naufragou com 989 ocupantes a bordo da ilha finlandesa de Utoe, no trajeto Tallinn-Estocolmo.

2/12/1994 - ITÁLIA - O luxuoso navio de passageiros Achille Lauro afunda a cerca de 250 quilômetros da Somália, mais de dois dias depois de pegar fogo. O navio havia sido sequestrado em 1985 por palestinos que mataram um passageiro judeu-americano, o cadeirante Leon Klinghoffer, e atiraram seu corpo ao mar.

3/02/2006 - EGITO - A balsa Al Salam Bocaccio 98, indo de Duba (Arábia Saudita) para Safaga (Egito), naufraga a 90 quilômetros do destino, depois de um incêndio no deque dos carros. Dos 1.414 ocupantes, 1.026 morrem.

21/6/2008 - FILIPINAS - O navio misto (carga e passageiros) Princess of the Stars afunda na província de Romblon, na região central das Filipinas, após ser atingido por um tufão. Acredita-se que apenas 52 das 825 pessoas a bordo sobreviveram.

13/01/2012 - ITÁLIA - O Costa Concordia, navio de cruzeiro com 114,5 mil toneladas, construído apenas seis anos antes, atinge pedras e tomba com 4.229 passageiros e tripulantes a bordo.