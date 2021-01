Veja perguntas e respostas sobre a posse de Joe Biden

WASHINGTON - Joe Biden inicia seu mandato como 46º presidente em 20 de janeiro, quando toma posse nos degraus do Capitólio dos EUA em meio a uma cerimônia de inauguração diferente de qualquer outra na memória recente.

A pandemia de coronavírus obrigou a transição do poder executivo a ser reduzida e o governo Biden deve mostrar força e estabilidade duas semanas depois que uma multidão de extremistas pró-Donald Trump invadiu o local onde a cerimônia acontecerá. Espera-se que mais de 20 mil soldados da Guarda Nacional estejam em Washington antes da posse.

O Capitólio foi cercado e, em uma ação sem precedentes, o Serviço de Parques Nacionais decidiu fechar temporariamente acessos ao National Mall por quase uma semana. O presidente Trump planeja deixar Washington na manhã de quarta-feira antes de Biden tomar posse. Trump é o primeiro presidente a pular a cerimônia de posse de seu sucessor em 152 anos.

Algumas tradições, como a escolta militar até a Casa Branca, também devem ser reduzidas neste ano. Outros componentes comemorativos serão virtuais, inspirando-se no evento online da Convenção Nacional Democrata. A programação deve começar 11h30 em Washington (13h30 em Brasília).

Quem organiza a cerimônia?

A Comissão Parlamentar Conjunta sobre Cerimônias Inaugurais (JCCIC) é responsável por planejar a cerimônia de posse. O tema da cerimônia será “Nossa Democracia Determinada: Forjando uma União Mais Perfeita”.

A comissão é liderada pelo senador Roy Blunt (republicano de Missouri) e inclui o líder da maioria no Senado Mitch McConnell (republicano do Kentucky.). Também estão a senadora Amy Klobuchar (democrata de Minnessota), a presidente da Câmara, Nancy Pelosi (democrata da Califórnia), o líder da maioria na Câmara, Steny H. Hoyer (democrata de Maryland), e o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy (republicano da Califórnia).

O Comitê Inaugural Presidencial de Biden (PIC), formalmente lançado em 30 de novembro, é responsável por coordenar e financiar as cerimônias de abertura, desfiles, galas e bailes de inauguração. O PIC é liderado por Tony Allen, presidente da Delaware State University, que trabalhou como assistente especial e redator de discursos de Biden durante quatro anos de sua carreira no Senado.

Como é o juramento?

Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris devem prestar juramento durante uma cerimônia na Frente Oeste do Capitólio, de acordo com a JCCIC. O Comitê Inaugural Presidencial de Biden disse que haverá um discurso inaugural na plataforma construída lá para a cerimônia. A participação, que será limitada, incluirá outros funcionários eleitos.

Trump vai?

Na semana passada, Trump disse em seu Twitter que não comparecerá à cerimônia. Ele se tornará o primeiro presidente a deixar de ir à posse de seu sucessor desde que Andrew Johnson decidiu não comparecer à cerimônia do novo presidente Ulysses S. Grant em 1869.

Trump passou semanas usando o poder de seu cargo para tentar reverter os resultados e atacando a integridade do voto com teorias de conspiração infundadas. Tradicionalmente, o presidente que sai dá as boas-vindas ao seu sucessor na Casa Branca na manhã da posse. O presidente Barack Obama recebeu o presidente eleito Donald Trump para um chá em 2017, antes de irem juntos para o Capitólio dos EUA.

O vice-presidente Mike Pence disse que comparecerá à inauguração.

Quem mais pode comparecer à cerimônia?

Os ex-presidentes Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush disseram que comparecerão à posse de Biden, assim como as primeiras-damas Michelle Obama e Laura Bush e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

O ex-presidente Jimmy Carter e a ex-primeira-dama Rosalyn Carter não estarão em Washington na quarta. Esta será a primeira posse presidencial que Carter, de 96 anos, perdeu. Uma porta-voz do The Carter Center em Atlanta disse que a família dá seus "melhores votos" para o novo governo.

Lady Gaga cantará o hino nacional na posse de Biden e Jennifer Lopez fará uma apresentação musical separada.

Haverá baile ?

Pela primeira vez desde 1949, não haverá bailes inaugurais. O Walter E. Washington Convention Center, que por anos sediou bailes de posse, não está disponível para uso. Ele foi transformado em um hospital de emergência para tratar dos casos de coronavírus. Uma celebração mais completa da presidência de Biden pode ocorrer em 4 de julho.

Haverá desfile?

O tradicional desfile pela Pennsylvania Avenue se tornará um "Desfile pela América" ​​virtual. Espera-se que seja como a lista de chamada virtual realizada na Convenção Nacional Democrata em agosto. Na quarta-feira à noite, haverá um programa de 90 minutos no horário nobre apresentado pelo astro de cinema Tom Hanks para comemorar a posse. O especial de televisão contará com Jon Bon Jovi, John Legend, Demi Lovato, Justin Timberlake e Ant Clemons e será transmitido ao vivo pela ABC, CBS, CNN, NBC e MSNBC às 20h30. O show também será transmitido no YouTube, Facebook, Twitter e Twitch.

Alguém do público comum pode assistir a posse?

A participação na posse será estritamente limitada por causa da pandemia. Tradicionalmente, há 200 mil ingressos para serem distribuídos. Mas, neste ano, cada membro do Congresso pode comparecer com um único convidado. Líderes na região de Washington pediram a todos os americanos que fiquem longe da capital do país em 20 de janeiro.

A prefeita democrata Muriel E. Bowser ordenou que restaurantes e museus permanecessem fechados até dois dias após a posse de Biden para ajudar a dissuadir as pessoas de irem para a cidade.

Será possível circular pelo centro de Washington?

Será difícil andar por partes centrais de Washington nos próximos dias. O Serviço Secreto designou zonas vermelhas e verdes para tráfego restrito. Grande parte do centro da cidade está fechado até depois da posse.

Treze estações de metrô perto do Capitólio e do National Mall estão fechadas. A ponte Arlington Memorial e a Rock Creek Parkway foram fechadas. As estradas estão fechadas e há restrições de estacionamento em torno do Capitólio, do Lincoln Memorial, da Union Station e da Casa Branca.