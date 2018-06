Veja quais fatores dificultam uma vitória de Donald Trump Mesmo com a vantagem inicial sobre os rivais Ted Cruz, Marco Rubio e John Kasich, o magnata Donald Trump preocupa muitos republicanso por suas posições populistas e preconceituosas. Veja quais são as três principais razões para duvidar de sua vitória na disputa pela nomeação do Partido Republicano para disputar a Casa Branca