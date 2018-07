Veja que 10 figuras proeminentes também tiveram seus corpos exumados

Foi realizada nesta terça-feira a exumação do corpo de Yasser Arafat, o histórico líder da Organização pela Libertação da Palestina (OLP) e primeiro presidente da Autoridade Palestina.

Arafat morreu na França, em 2004, aos 75 anos, de forma inesperada e de uma doença de natureza não esclarecida - ainda que a saúde dele tivesse se deteriorado consideravelmente nos últimos anos de sua vida.

Uma equipe de especialistas internacionais tentará determinar se Arafat foi envenenado, como sugere um relatório de uma clínica suíça, que descobriu entre seus objetos pessoais traços de uma substância altamente radiativa chamada polônio-210.

A partir disso, vieram à tona teorias de que o líder palestino poderia ter sido envenenado com o aval dos serviços de inteligência de Israel - algo que o país negou.

A viúva de Arafat, Suha, a Autoridade Palestina e um tribunal francês concordaram em exumar o corpo, que está enterrado na cidade de Ramallah (Cisjordânia).

O caso entra agora em uma longa e curiosa lista de famosos personagens cujos corpos foram desenterrados, pelas razões mais diversas. Conheça dez dos casos mais simbólicos:

Adolf Hitler

O cadáver parcialmente cremado de Adolf Hitler - que se suicidou, ao lado de sua noiva, Eva, em 1945 - foi desenterrado pelas tropas soviéticas que invadiram Berlim e levado para diferentes lugares.

O destino final do corpo é um mistério. Alguns informes russos apontam que os restos mortais de Hitler foram enterrados em território alemão; outros alegam que seu crânio e mandíbula foram levados a Moscou.

Oliver Cromwell

Ele é uma das figuras mais importantes da história da Grã-Bretanha, por ter liderado as tropas parlamentares durante a Guerra Civil Britânica contra a monarquia, no século 17.

Após a restauração da monarquia, em 1660, o corpo de Cromwell (morto dois anos antes, de malária e outras doenças, e enterrado na Abadia de Westminster, em Londres) foi exumado e decapitado.

Acredita-se que seu corpo tenha sido jogado em uma vala localizada no que é hoje o centro de Londres. Sua cabeça foi colocada em uma vara e exibida no alto de Westminster.

Jesse James

Boatos dão conta de que o notório gangster e ladrão de bancos americano teria forjado sua própria morte, em 1882. Por isso, o corpo atribuído a ele foi exumado em 1995, para um exame de DNA.

O teste indicou que se tratava, de fato, do corpo de Jesse James, já que o DNA era compatível com o de seus descendentes. Ainda assim, outros dois corpos foram exumados posteriormente - incluindo um de um homem que, em vida, dizia ser o "verdadeiro Jesse James" - mas sem desmentir os resultados do primeiro exame.

Ernesto Che Guevara

O corpo do revolucionário argentino foi enterrado na Bolívia em uma cova sem nome, provavelmente para evitar peregrinações ao local. Antes disso, suas mãos foram amputadas, para que suas impressões digitais forrem levadas a Buenos Aires.

Em 1997, investigadores encontraram os restos mortais de Che Guevara em Vallegrande, na Bolívia, e os transportaram a um mausoléu em Cuba, ao lado de outros 29 guerrilheiros.

Charlie Chaplin

O corpo do cineasta foi exumado em 1978 por dois homens, que voltaram a enterrá-lo em um outro terreno e pediram um resgate ao advogado de Chaplin.

Três meses depois, os ladrões foram presos, e o corpo voltou ao seu lugar, no cemitério da vila suíça de Corsier-sur-Vevey, onde Chaplin havia passado seus últimos 25 anos de vida.

Nicolau 2º, da Rússia, e família

O último czar do Império Russo foi líder de seu Exército na Primeira Guerra Mundial, grã-duque da Finlândia e rei da Polônia.

Nicolau 2º perdeu o poder na Revolução Bolchevique de 1917 e foi executado com sua família quando buscava exílio na Grã-Bretanha, no ano seguinte.

Os corpos só foram encontrados em 1979, por um arqueólogo, perto da cidade de Sverdlovsk. Em janeiro de 1998, os restos foram desenterrados e oficialmente identificados por exames de DNA.

Os corpos estão atualmente enterrados ao lado de outros líderes russos (como Boris Yeltsin) na Catedral de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo.

Eva Perón

Depois da "Revolução Libertadora" de 1955, que derrubou o ex-presidente argentino Juan Domingo Perón, o corpo de sua mulher, Evita - que, depois de morrer de câncer, em 1952, ia ser embalsamada e enterrada em um mausoléu -, desapareceu durante 16 anos.

No livro Santa Evita, o escritor argentino Tomás Eloy Martínez reconstrói o caminho percorrido pelo corpo da ex-primeira dama. Passou por Milão, na Itália, onde foi "disfarçado" como o corpo de uma freira. Também esteve em Madri, Espanha, onde Perón - ali exilado - guardou-o durante anos em sua casa.

Martínez descreve as várias exumações as que o corpo de Evita foi submetido em diferentes oportunidades. Análises apontam que em algum momento após a morte da primeira-dama seu corpo foi abusado sexualmente e atacado com golpes de martelo.

Simón Bolívar

A última vez que os restos do herói das lutas pela independência latino-americana Simón Bolívar (1783-1830) foram exumados foi em 17 de julho de 2010, por ordem do presidente venezuelano Hugo Chávez.

O objetivo, segundo ele, era analisar se a causa da morte de Bolívar fora mesmo a tuberculose (o presidente venezuelano sustenta a tese de assassinato de Bolívar) e para submeter o corpo a tecnologias de preservação.

Na época, críticos de Chávez disseram que a iniciativa se tratava de uma estratégia eleitoral, por ter sido realizada perto das eleições parlamentares daquele ano.

O primeiro relatório desta última exumação encontrou indícios de histoplasmose (doença semelhante à tuberculose) mas também restos de arsênico, na época usado para tratar a tuberculose. Sendo assim, é possível que uma dose excessiva tenha causado a morte - ainda que os cientistas não tenham encontrado indícios de uma intoxicação aguda.

O corpo também havia sido exumado em 1842, para levá-lo de Santa Marta (Colômbia), onde ele morreu, até a Catedral de Caracas; também em 1876, para transferi-lo ao Panteão Nacional; em 1942, para novas investigações, e em 1972, levar os restos mortais a um túmulo especialmente desenhado.

Cristóvão Colombo

O descobridor da América havia pedido para ser enterrado no novo continente, mas não havia na época nenhuma igreja adequada para tal em 1506. Por isso, Colombo foi enterrado na cidade espanhola de Valladolid e depois movido para um monastério em Sevilha. Mais tarde, foi levado para a ilha caribenha de Hispaniola e enterrado em Santo Domingo (hoje a capital da República Dominicana).

No final do século 17, a Espanha cedeu parte da ilha à França, e o corpo de Colombo foi levado a Cuba. Após a independência cubana, em 1898, o corpo cruzou o Atlântico para retornar a Sevilha. Pelo menos é essa a história oficial. Mas há uma caixa com ossos contendo o nome de Colombo em um monumento em Santo Domingo.

Investigadores que examinaram amostras de DNA do corpo enterrado em Sevilha alegam que este pertence ao irmão de Colombo, Diego. Os restos enterrados em Santo Domingo nunca foram liberados para análise.

Salvador Allende

O então presidente chileno foi encontrado morto em seu gabinete em 11 de setembro de 1973, durante uma investida militar comandada por Augusto Pinochet contra o palácio presidencial.

Quase 38 anos depois de sua morte, em 2011, a exumação dos restos de Allende ganhou manchetes ao redor do mundo. O propósito era esclarecer se o presidente se suicidara ou fora executado.

A exumação é parte da investigação de dezenas de mortes ocorridas durante o governo militar de Pinochet (1973-1990).

O corpo de Allende também já fora exumado antes: em 1990, na fase final do regime Pinochet, quando os restos mortais foram levados de um local clandestino a um cemitério.