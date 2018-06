Vencedora do Nobel da Paz é barrada de entrar no Egito A iemenita Tawakkul Karman, laureada com o Nobel da Paz em 2011, foi barrada no aeroporto internacional do Cairo neste domingo (4) ao tentar entrar no Egito para participar dos protestos contra o golpe militar que há um mês derrubou o primeiro presidente democraticamente eleito da história do Egito, informaram fontes no governo local.