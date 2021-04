Vencedora do Oscar 2021, Chloé Zhao é alvo de censura na China

PEQUIM - Ganhadora de duas categorias no Oscar 2021 com o filme "Nomadland", a cineasta Chloé Zhao viu seu nome desaparecer das redes sociais chinesas nesta segunda-feira, 26.

Nascida em Pequim, Zhao se tornou a primeira asiática -e a segunda mulher- a vencer o Oscar na categoria "Melhor Direção" pelo drama, que também venceu o prêmio de melhor filme.

Apesar do sucesso na principal premiação do cinema mundial, todas as publicações recentes que incluíam o nome da diretora e de seu filme desapareceram "misteriosamente" da rede social Weibo, uma espécie de Twitter chinês, por volta das 12h (01h em Brasília) desta segunda.

A mídia também não fez alarde sobre a vitória de Zhao.

Inicialmente aclamada pelos meios de comunicação estatais chineses pelo sucesso do filme, a cineasta virou alvo de ataques de nacionalistas, que encontraram antigas entrevistas de Zhao em que ela parece criticar o país.

Com a repercussão, até mesmo salas de cinema retiraram a estreia do filme de suas programações.

Analistas viram uma referência à situação vivida em seu país de origem em um trecho do discurso de Zhao durante a premiação: "Estive pensando muito ultimamente em como seguir adiante quando as coisas ficam difíceis", disse a diretora.

Antes da retirada das publicações da rede social, o Weibo foi inundado por mensagens elogiando a cineasta, enquanto outros tentavam denunciar a censura.

Apesar dos esforços dos censores de Pequim, nas ruas da capital chinesa era fácil de encontrar pessoas orgulhosas pelo sucesso da diretora asiática no cinema americano. "Ela é o orgulho do povo chinês. É muito raro que um chinês ganhe um prêmio do Oscar", disse a engenheira Yan Ying, na manhã de segunda./ AFP