Vencedora na loteria dos EUA aparece após 5 meses Enquanto Julie Cervera tinha dificuldades para pagar a conta de luz, alimentar a família e evitar que a empresa de televisão a cabo cortasse o serviço por falta de pagamento, por mais de cinco meses ela era uma milionária sem saber. O bilhete de loteria vencedor de US$ 23 milhões ficou esquecido no porta-luvas do carro dela.