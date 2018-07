Vencedoras do Nobel recebem prêmio em Oslo

"Vocês representam uma das forças motrizes mais importantes da mudança no mundo de hoje: a luta pelos direitos humanos em geral e a das mulheres pela igualdade e a paz", declarou o presidente do comitê Nobel, Thorbjoern Jagland.

"O tempo no qual as mulheres apresentavam-se como vítimas chegou ao fim. Elas agora estão na liderança, na direção, não apenas de seus países, mas do mundo", declarou Tawakkol Karman, de 32 anos. Ativista da Primavera Árabe em seu país, ela foi a primeira mulher árabe a receber o Nobel da Paz e a mais jovem a ser agraciada com o prêmio. Ellen Johnson Sirleaf foi a primeira mulher a ser eleita presidente em um país africano, em 2005, e é considerada uma das principais responsáveis por ter ajudado a Libéria a superar uma sangrenta guerra civil. Leymah Gbowee é ativista pelos direitos da mulher e contra o estupro que, em 2003, contribuiu para pôr fim à guerra civil na Libéria. / AP e AFP