A mediana dos preços de moradias teve alta anual de 9,1% em fevereiro, para US$ 189 mil.

Por região, as vendas de moradias usadas, que representam mais de 90% de todas as compras de residências feitas nos EUA, caíram no Nordeste e Meio-Oeste em fevereiro ante o mês anterior, mas subiram no Sul e Oeste, informou a NAR. Fonte: Dow Jones Newswires.