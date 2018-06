Vendas de macadâmias aumentam na Coreia do Sul após briga de executiva Os vendedores sul-coreanos estão vivenciando o inesperado lado positivo da briga de uma executiva Korean Air Lines por causa de macadâmias: uma grande onda de vendas do produto. O sabor das macadâmias era desconhecido para muitos sul-coreanos até que Cho Hyun-ah, a filha do presidente da Korean Air, ordenou que uma comissária de bordo saísse de um voo no começo do mês, depois de receber as nozes servidas em um saco, em vez de em uma bandeja.