Vêneto e Lombardia votam por mais autonomia na Itália

A Lombardia e o Vêneto - duas regiões importantes da Itália - votaram neste domingo em um plebiscito para exigir do governo italiano maior autonomia. A votação ganhou interesse após a crise na Catalunha. Hoje, os moradores das regiões precisaram responder à pergunta: “Você deseja que a sua região disponha de formas adicionais e condições particulares de autonomia?”

Pesquisas apontam uma vitória do “sim”. A única dúvida dizia respeito apenas à adesão popular. Em Vêneto, o comparecimento superou os 50% para que o plebiscito fosse considerado válido. Na Lombardia, o número de participantes era incerto.

A consulta foi organizada pelos presidentes das regiões da Lombardia, Roberto Maroni, e do Vêneto, Luca Zaia, ambos do partido de extrema direita Liga Norte. Como são plebiscitos, e não referendos, o resultado não é vinculativo – ou seja, expressa apenas vontade da população, que terá de ser negociada entre todas as instâncias interessadas, podendo ser acolhida ou não. A votação italiana, porém, ocorreu com a anuência do governo central e não coloca em jogo a integralidade de seu território. / AP