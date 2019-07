Venezuela acusa 'avião espião' dos EUA de sobrevoar espaço aéreo do país

CARACAS - A Venezuela denunciou nesta segunda-feira, 22, que um “avião espião” dos Estados Unidos teria invadido novamente o espaço aéreo do país sem notificar as autoridades aeronáuticas. O ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, apontou que uma aeronave proveniente dos EUA sobrevoou a “região de informação de voo” do Aeroporto Internacional Simon Bolívar, em Maiquetía, que serve a Caracas, sem informar o motivo de sua incursão.

A nova denúncia ocorre um dia depois dos EUA acusarem a Venezuela de enviar um de seus caças para perseguir um avião militar americano em espaço aéreo internacional, de maneira “agressiva”. O incidente teria acontecido na sexta-feira da semana passada. Em resposta, a Venezuela afirmou que enviou um caça para afastar a aeronave dos EUA, pois esta teria invadido o espaço aéreo venezuelano sem informar as autoridades do país.

Segundo Rodríguez, em 2019 foram registradas 78 incursões de aeronaves americanas na Venezuela. Ele relacionou o aumento dos incidentes com a proclamação do líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Guaidó é reconhecido por mais de 50 países como o governante do país, inclusive os EUA.

O governo de Nicolas Maduro acusa o opositor de estar alinhado ao presidente Donald Trump e defende que Guaidó tem interesse de “entregar” as reservas de petróleo venezuelano para os EUA. / AFP