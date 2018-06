Venezuela afirma ter interesse em normalizar relações com os EUA

CARACAS - A Venezuela expressou nesta segunda-feira sua intenção de normalizar as relações diplomáticas com os Estados Unidos, ao felicitar o país por ocasião do Dia da Independência.

O governo do presidente Nicolas Maduro, que há duas semanas recebeu o enviado americano Thomas Shannon, insistiu em sua "vontade de estabelecer relações diplomáticas bilaterais de respeito".

De acordo com um comunicado do ministério das Relações Exteriores, esse vínculo deve ser orientado pelo direito internacional e "princípios como a igualdade soberana dos Estados e o direito à auto-determinação dos povos".

Atendendo a um convite de Maduro, o secretário de Estado americano, John Kerry, enviou Shannon a Caracas para retomar os contatos suspensos desde o final do ano passado. Ambos os países não têm embaixadores desde 2010.

Shannon se reuniu com Maduro, que disse estar confiante de que o presidente Barack Obama "corrigirá" a sua posição em relação à Venezuela.

No entanto, os dois governos protagonizaram uma nova disputa na semana passada, depois que Obama pediu respeito aos esforços da oposição para expulsar Maduro do poder através de um referendo revogatório. O presidente venezuelano acusou Washington de ter uma "obsessão intervencionista". / AFP