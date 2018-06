Venezuela anuncia acordo com companhias aéreas

O ministro da Economia e Finanças, Rodolfo Marco Torres, também anunciou pelo Twitter que realizou o pagamento de 2012 para as companhias Avianca e Lacsa-Taca, mas não ofereceu mais detalhes sobre como os pagamentos foram feitos nem como estão as dívidas pendentes com outras empresas. O setor turístico da Venezuela enfrenta uma crise devido ao atraso de vários meses de pagamentos de obrigações pendentes. O valor soma cerca de US$ 4 bilhões.

O atraso do governo levou algumas empresas a limitar a venda de passagens e, em alguns casos, como da Copa Airlines, Air Canada, e Alitalia, a suspenderem as operações. Fonte: Associated Press.