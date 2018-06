Venezuela anuncia que assumirá presidência rotativa do Mercosul

CARACAS - A Venezuela informou aos demais países do Mercosul que assumirá a presidência rotativa da organização regional, após a conclusão do mandato do Uruguai, segundo uma carta enviada por seu Ministério das Relações Exteriores na sexta-feira, 29.

"Informamos que, a partir de hoje, a República Bolivariana da Venezuela assumirá com beneplácito o exercício da presidência Pro Tempore do Mercosul, com fundamento no artigo 12 do tratado de Assunção e em correspondência com o artigo 5 do Protocolo de Ouro Preto".

A carta tem como data sexta-feira, 29 de julho, e foi enviada às Chancelarias dos países-membros da organização.

No documento, a Venezuela ressalta que estes artigos são os "únicos instrumentos normativos fundacionais que regulam a procedência e continuidade da presidência Pro Tempore" do Mercosul. / EFE