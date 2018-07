Venezuela: Capriles deixa cargo e inicia campanha Henrique Capriles, governador do Estado venezuelano de Miranda, deixou formalmente o cargo nesta quarta-feira para arrancar sua campanha eleitoral como candidato da oposição à presidência da Venezuela, a qual disputará com o presidente Hugo Chávez, que tentará se reeleger em 7 de outubro. Capriles deverá formalizar a candidatura no domingo.