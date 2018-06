Venezuela: Capriles lança candidatura em Miranda O ex-candidato da oposição à presidência da Venezuela, Henrique Capriles, fez nesta quinta-feira o registro da sua candidatura a governador do Estado de Miranda, o segundo mais populoso do país, que terá eleições para os governos estaduais em 16 de dezembro. Capriles tentará se reeleger governador de Miranda. O presidente Hugo Chávez, que venceu o oposicionista nas eleições presidenciais, destacou o ex-vice-presidente Elias Jaua para concorrer com Capriles em Miranda.