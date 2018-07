Venezuela celebra aniversário de 10 anos do retorno de Chávez ao poder

CARACAS - Milhares de eleitores de Hugo Chávez se reuniram nesta sexta-feira, 13, em frente ao palácio de governo do líder venezuelano para ouvir o seu discurso de 10º aniversário do seu retorno ao poder.

Em 11 de abril de 2002, um golpe tentou tirá-lo do governo da Venezuela, e o deteu por 47 horas. Tropas militares marcharam em frente ao governo, e os apoiadores do presidente festejaram o evento com cornetas e música.

O presidente deve seguir das comemorações para Cartagena, na Colômbia, para participar da Cúpula das Américas, que será realizada neste final de semana.

O presidente venezuelano retornou na última quarta-feira, 11, ao país, após passar pelo terceiro ciclo de radioterapia em Cuba.