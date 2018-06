Venezuela: Chávez continua fora da vista pública

De acordo com o governo, Chávez foi levado do aeroporto direto para um hospital militar. Funcionários de alto escalão afirmam que o presidente, reeleito no ano passado, continua no comando, mas isso não tem sido suficiente para aplacar especulações sobre se Chávez ainda é capaz de governar.

Submetido a uma traqueostomia durante a cirurgia para a extração de um câncer em dezembro, Chávez continua a respirar com a ajuda de um tubo e não falou em público desde então.

Aliados de Chávez mantêm em aberto a possibilidade de Chávez finalmente ser empossado para o mandato a que foi reeleito em outubro. A posse estava originalmente prevista para janeiro, mas acabou adiada por causa da convalescença em Havana. Até agora, no entanto, nenhuma decisão a respeito foi anunciada.

Hoje, o presidente da Bolívia, Evo Morales, desembarcou em Caracas para visitar o amigo e aliado. "Eu realmente quero vê-lo", declarou Morales depois do anúncio do regresso de Chávez à Venezuela. As informações são da Associated Press.