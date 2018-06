Venezuela: Chávez é reeleito pela 3ª vez com 54,42% O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi reeleito ontem, pela terceira vez, com 54,42% dos votos, ante 44,97% do oposicionista Henrique Capriles, com 90% das urnas apuradas, informou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Chávez obteve mais de 7,4 milhões de votos, batendo Capriles por mais de 1,2 milhão de votos. Os correligionários do socialista saíram às ruas da capital Caracas para comemorar com fogos de artifício, agitação de bandeiras e buzinaço.