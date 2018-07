Venezuela congela relações com os EUA A Venezuela congelou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e não há perspectiva melhora pelo fato de o governo norte-americano ter imposto sanções à estatal venezuelana de petróleo no mês passado, declarou hoje o ministro das Relações Exteriores do país sul-americano, Nicolás Maduro. "Não há indicações de que a comunicação possa ser iniciada", declarou o chanceler venezuelano em entrevista concedida à emissora de televisão Televen.