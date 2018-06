Venezuela: corte ratifica perda de mandato de deputada

A sentença do tribunal coincide com a convocação de uma concentração pela oposição para esta terça-feira no leste da capital venezuelana, Caracas, em apoio à deputada. Em sua decisão, a Câmara Constitucional do tribunal considerou que María Corina incorreu em uma "atividade incompatível" com a sua função legislativa ao aceitar ser uma representação alternativa de um país, de acordo com comunicado.

Os magistrados consideraram que a deputada, ao falar no mês passado em uma sessão da OEA por solicitação do embaixador do Panamá, exerceu uma "função diplomática" e determinaram que essa ação "não só é prejudicial para a função legislativa para a qual foi previamente eleita, mas está em clara contradição com as suas obrigações como venezuelana".

"Nunca me senti tão deputada como hoje", afirmou María Corina, comentando a sentença do tribunal. Segundo ela, a corte está a serviço do governo e é composta por "juristas do terror". "Isso não vai nos desmobilizar, dividir ou desmoralizar, que é o que eles pensavam", disse a parlamentar à emissora local Radio Caracas. Fonte: Associated Press.