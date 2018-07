Venezuela define neste sábado data da eleição presidencial

BRASÍLIA - A data da eleição presidencial na Venezuela será definida neste sábado, 9, durante reunião do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país. O órgão também deve divulgar, neste sábado, todo o cronograma do processo de escolha do novo presidente, incluindo o período de campanha eleitoral.

O Artigo 233 da Constituição venezuelana estabelece que na "ausência total" de um presidente eleito nos primeiros quatro anos de mandato devem ser convocadas eleições gerais dentro de 30 dias.

Na sexta-feira, 8, Nicolás Maduro foi juramentado presidente interino da Venezuela. Após receber a faixa do presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, Maduro disse que conversou com a presidenta do CNE, Tibisay Lucena, e pediu que todos os marcos constitucionais para o processo de eleição sejam respeitados.

O presidente interino jurou lealdade e prometeu seguir o caminho traçado por Hugo Chávez, cujo corpo continua sendo velado na Academia Militar do país. Antes da posse de Maduro, o líder oposicionista e governador do estado de Miranda, Enrique Capriles, concedeu uma entrevista e pediu um minuto de silêncio em homenagem a Hugo Chávez. Capriles destacou que “era adversário do ex-presidente, mas não seu inimigo”.

Chávez morreu na última terça-feira, 5, em Caracas, aos 58 anos, vítima de complicações de um câncer na região pélvica. Em dezembro do ano passado, foi submetido a uma cirurgia em Havana, capital cubana. As últimas imagens, em fotos ao lado das filhas no hospital, foram divulgadas há pouco mais de duas semanas.

O anúncio da morte de Chávez foi feito por Nicolás Maduro, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão.