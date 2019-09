Venezuela denunciará Guaidó na ONU por suposta ligação com milícia colombiana

CARACAS - A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que denunciará nas Nações Unidas a suposta ligação do chefe do Parlamento, Juan Guaidó, com o grupo paramilitar colombiano "Los Rastrojos". O vínculo entre Guaidó e a milícia colombiana vem sendo questionado desde que fotos do líder da oposição venezuelana com membros do grupo vieram a público no começo do mês.

"Há evidências da conexão entre a organização criminosa de Guaidó e o grupo 'Los Rastrojos' e o governo de Iván Duque", disse Rodríguez ao término de uma manifestação realizada pelo chavismo neste sábado, 21.

As fotos de Guaidó com os rebeldes foram tiradas no final de fevereiro, um mês após o parlamentar se auto-proclamar presidente interino da Venezuela, quando tentava chegar à Colômbia para coordenar a fracassada entrada de ajuda humanitária ao seu país.

Guaidó negou que conheça os criminosos e, se defendeu, afirmando que no dia que cruzou a fronteira tirou fotografias com "centenas" de pessoas.

Bloqueio dos EUA será denunciado

Além da denúncia contra o principal opositor do chavismo, a delegação liderada por Rodríguez pretende também denunciar o bloqueio dos EUA aos bens estatais venezuelanos em seu território. Para isso, levará mais de 13 milhões de assinaturas recolhidas pelo mundo.

"Essas sérias denúncias, evidências e muitas outras coisas que levaremos às Nações Unidas", acrescentou Rodríguez, que viajará na próxima semana a Nova York, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, para assistir, representando o presidente Nicolás Maduro, a Assembleia Geral da ONU.

Ela destacou que entre as assinaturas também existem as recolhidas pelo mundo, e agradeceu especialmente a Cuba, aliado político de Maduro, pelo apoio.

A vice-presidente acusou também aos EUA e a oposição de pretender "instaurar na Venezuela, através do grupo de Juan Guaidó, uma organização criminosa transnacional para entregar" os "recursos que pertencem ao povo venezuelano". / EFE