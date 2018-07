Venezuela desmente piora no estado de saúde do presidente Hugo Chávez

Estadão.com.br, com agências internacionais

CARACAS - A Venezuela desmentiu neste sábado, 25, uma suposta piora no estado de saúde do presidente do país, Hugo Chávez. O vice-presidente Elías Jaua fez um pronunciamento na TV estatal criticando a direita nacional e internacional e ressaltou que o mundo ainda terá Chávez "por um tempo".

"A direita nacional e internacional está enlouquecida, esfregando as mãos e fazendo piada da saúde do presidente, falando inclusive da morte dele", afirmou Jaua durante o pronunciamento oficial. "Ainda teremos Chávez por um tempo", disse ao ressaltar que o presidente "está se recuperando para continuar a batalha".

O governo venezuelano fez o comunicado após o jornal de Miami 'El Nuevo Herald' publicar que o estado de saúde de Chávez é considerado crítico. Chegou a ser divulgado que o presidente venezuelano estaria com câncer de próstata, mas a informação não pôde ser confirmada pelas fontes do jornal.

Horas antes, o próprio Hugo Chávez usou o Twitter (@chavezcandanga) para felicitar o Exército da Venezuela e celebrar a visita da família em Cuba, onde está internado após passar por uma cirurgia, apesar de não comentar nada sobre seu estado de saúde.

"Que emoção eu sinto, vendo e ouvindo desta trincheira o avanço da Grande Missão de Moradia da Venezuela! Que orgulho sinto do meu povo!", falou para os seus mais de 1,6 milhão de seguidores. Ele falava da meta do governo de construir dois milhões de casas até 2017.

Logo depois, ele voltou a twittar para expressar a alegria de receber uma visita de sua família. "Chegaram Rosinés (a filha mais nova) e meus netos Gaby, Manuelito e El Gallito para me visitar. Ah, que felicidade receber esse banho de amor! Bendito seja Deus!", escreveu de Havana.

Chávez passou por cirurgia no último dia 10 por causa de um abscesso pélvico, um acúmulo de pus que pode ser provocado por diversos fatores, incluindo infecção e complicações de cirurgias.

(Com EFE e Reuters)