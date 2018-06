Venezuela: diálogo avança entre governo e oposição

Representantes do governo e da coalização opositora concordaram na véspera em ampliar a Comissão da Verdade para investigar os episódios de violência dos últimos meses, mas a decisão tomada pelo executivo de rejeitar a proposta de uma lei de anistia para os presos políticos, que era uma das bandeiras da oposição, gerou ressentimentos em torno do processo.

A chancelaria colombiana, que participa como intermediária da discussão, afirmou nesta quarta-feira em comunicado que ocorreram "avanços" e destacou como conquistas a ampliação da Comissão da Verdade, cujos membros em breve serão definidos pelas duas partes, a "participação da oposição no Plano de Pacificação Nacional promovido pelo governo" para tratar de questões de segurança e que os dois setores reiteraram "a rejeição a qualquer forma de violência e o respeito à Constituição como base para resolver os problemas venezuelanos". Também foi considerado um progresso que a coalização opositora participará das comissões de nomeação que irão preencher as vagas de juízes do Poder Eleitoral e Judiciário. Fonte: Associated Press.