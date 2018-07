Venezuela divulga imagens de Chávez após nova cirurgia A imprensa venezuelana divulgou neste sábado imagens do presidente Hugo Chávez sorridente, e tanto ele quanto seus ministros dizem que Chávez está se recuperando da cirurgia a que foi submetido em Cuba no início da semana. Apesar disso, prevalece o ceticismo em relação à saúde do presidente que muitos acreditam estar muito doente e por ele não ter sido visto diante das câmeras de televisão após a nova cirurgia.