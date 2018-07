Venezuela divulga novas fotos de Chávez 'ativo' em Cuba

CARACAS - O governo venezuelano divulgou nesta segunda-feira, 23, fotos do presidente Hugo Chávez em Cuba, onde ele está tratando um câncer, numa nova tentativa de conter rumores de que sua saúde está se deteriorando.

As fotos, postadas em vários sites que incluíram o Facebook e o Twitter, mostram Chávez andando ao ar livre ao lado de oficiais do governo e familiares. Em uma delas, o presidente aparece segurando a edição de segunda-feira (23) de um jornal estatal venezuelano, supostamente para mostrar quando as fotos foram tiradas. Em outra, Chávez está jogando bocha com seu irmão e governador do estado de Barinas, Adán Chávez, e com o ministro das Relações Exteriores, Nicolas Maduro.

Nas fotos, Chaves está usando um agasalho esportivo de cor escura e parece ter voltado ao seu peso usual, ao contrário do ano passado, quando estava notavelmente mais magro num momento em que se submetia a sessões de quimioterapia.

Chávez está em Cuba desde 14 de abril, onde completa uma série de sessões de radioterapia. O presidente não fazia comentários públicos há mais de uma semana, quando fez ontem uma ligação telefônica à TV estatal venezuelana. Embora Chávez esteja ativo no Twitter, sua ausência prolongada chegou a alimentar rumores de que ele teria morrido no fim de semana.

Na ligação de segunda-feira, Chávez disse que seu tratamento estava indo bem e acusou a oposição venezuelana, que tentará conquistar a presidência nas eleições de 7 de outubro, de estar plantando mentiras sobre seu estado de saúde. Chávez pretende concorrer a mais um mandato.

O câncer de Chávez foi diagnosticado em junho último durante uma visita diplomática à Cuba. O presidente chegou a declarar estar "totalmente curado" no ano passado antes de sofrer uma recaída em fevereiro. O governo venezuelano não divulgou o tipo de câncer que Chávez enfrenta ou detalhes de sua perspectiva médica, o que tem gerado incertezas sobre sua saúde e futuro no governo. A expectativa é que o presidente retorne à Venezuela na quinta-feira, 26.

