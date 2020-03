Venezuela diz que EUA tentam nova modalidade de golpe ao acusar Maduro

CARACAS - O governo da Venezuela afirmou nesta quinta-feira, 26, que os EUA estão tentando aplicar uma nova modalidade de golpe de estado ao acusar Nicolas Maduro de narcoterrorismo e pedir sua prisão. Assim como o presidente, seus altos colaboradores foram acusados de narcotráfico, lavagem de dinheiro e terrorismo.

"A Venezuela denuncia uma nova modalidade de golpe de estado com acusações miseráveis, vulgares e infundadas que tentam minimizar o alto reconhecimento que a Venezula possui na luta contra o narcotráfico", disse o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza, em um comunicado transmitido pela TV estatal.

Segundo o jornal americano The New York Times, Maduro foi processado após uma investigação em Washington, em Nova York e na Flórida. O governo americano também ofereceu US$ 15 milhões por informações que possam levar à prisão de Maduro, informou um comunicado do secretário de Estado, Mike Pompeo. /AFP e EFE