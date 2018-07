Venezuela doará US$ 5 milhões à Somália O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou na noite de ontem que seu país destinará US$ 5 milhões em ajuda humanitária à Somália, onde milhões de pessoas sofrem as consequências da seca, da fome e da guerra civil. Chávez fez o anúncio direto de Cuba, onde está sendo submetido a um tratamento contra o câncer. "Decidimos enviar US$ 5 milhões para que comprem alimentos rápido e ajudem a combater a morte, a fome, produto do capitalismo selvagem", disse Chávez, por telefone, à televisão estatal venezuelana.