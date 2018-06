Venezuela e Irã pedem apoio da Opep para estabilizar preços do petróleo O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez visita oficial ao Irã neste sábado como parte de uma série de viagens diplomáticas iniciadas nesta semana com um encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Tanto o Irã quanto a Venezuela defendem a ação para estabilizar os preços do petróleo no mercado internacional.