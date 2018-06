Venezuela, Espanha, Malásia, Angola e Nova Zelândia integrarão Conselho de Segurança da ONU

Os 193 membros da Assembleia Geral da ONU escolheram a Venezuela com 181 votos a favor, Malásia com 187, Angola com 190 e a Nova Zelândia com 145, enquanto a Espanha venceu a Turquia numa votação de desempate.

Atualmente, o Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China, uma composição que em grande parte reflete o equilíbrio de poder global logo após a 2ª Guerra Mundial.

O Brasil tem cobrado reiteradas vezes a necessidade de reforma do órgão para incluir mais países.

(Por Michelle Nichols)