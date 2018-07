Venezuela expulsa adido dos EUA

Maduro identificou o norte-americano como um adido da Força Aérea lotado na embaixada e o acusou de espionar o exército venezuelano. O adido em questão, cuja identidade não foi divulgada, tem 24 horas para deixar o país, afirmou o vice-presidente.

No mesmo pronunciamento, Maduro disse que as autoridades venezuelanas discutiram em reunião realizada hoje meios de combater complôs contra o governo e acusou "inimigos" do presidente Chávez de estarem por trás do câncer que o acomete. As informações são da Associated Press.