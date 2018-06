Venezuela extradita Vito Genco para a Itália

Genco, de 65 anos, foi capturado em 8 de abril nas imediações de um centro comercial na cidade de Valencia, a cerca de 150 quilômetros de Caracas, informou Rico, por meio do Twitter. Segundo outro funcionário do governo venezuelano, a viagem para a Itália foi conduzida por agentes da Interpol.

O procurado sumiu em 1995 depois que um tribunal o absolveu. Posteriormente, novas evidências demonstraram que Genco participou do tráfico de 11 toneladas de cocaína da Colômbia para a Itália em março de 1994, sendo que mais de cinco toneladas foram interceptadas pela polícia, que com isso conseguiu desarticular o grupo mafioso Cuntrera Caruana. Fonte: Associated Press.