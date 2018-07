Venezuela fabricará drones com ajuda do Irã

A Venezuela está fabricando aviões não tripulados, conhecidos como drones, e armamentos com a ajuda de aliados políticos como Irã. O anúncio foi feito pelo presidente Hugo Chávez, em um evento militar na noite de quarta-feira, 13.

Veja também:

Chávez aprova reforma do Código Penal da Venezuela

Chávez, o caudilho do amor

"Ontem saiu na imprensa internacional (...) que em Nova York há uma investigação ocorrendo porque na Venezuela haveria uma fábrica de pólvora. Claro que estamos montando uma fábrica de pólvora e uma fábrica de aviões não tripulados, claro que estamos fazendo isso, e temos direito", enfatizou Chávez, durante um encontro com altos funcionários das Forças Armadas. "Esse avião é para a defesa do nosso país. Não temos planos de agredir ninguém, mas que ninguém o faça conosco. Estamos obrigados a defender, com a nossa vida, a independência do nosso país."

Um alto oficial, que apresentou o avião, afirmou que ele possui um alcance de 100 quilômetros, com capacidade para 90 minutos de voo e possibilidade de alcançar uma altura de 3.000 metros. O militar explicou ainda que o "Arpía", como foi nomeado, é elaborado por venezuelanos capacitados no Irã e com peças fabricadas naquele país.

O anúncio coincide com a discussão no Congresso dos Estados Unidos de uma legislação que poderia limitar a influência iraniana na América Latina. Portanto, a porta voz do Departamento de Estado americano, Victoria Nuland, afirmou que os EUA vão vigiar de perto os projetos conjuntos da Venezuela com o Irã.

Armas

Chávez também informou que uma fábrica de fuzis modelo AK-103 está sendo construída no centro da Venezuela, na qual serão montadas as armas, munições e granadas, mediante um convênio feito com a Rússia.

Durante os 13 anos do governo de Hugo Chávez, a Venezuela tem incrementado seu poderio militar, por meio de tratados assinados com países como Rússia e China, depois que os Estados Unidos proibiu a venda de equipamentos bélicos com componentes do país norte-americano. Desde 2005, a Venezuela já gastou US$ 5 milhões em tecnologia militar russa. A China, por sua vez, já enviou aviões para melhorar a frota da força aérea venezuelana.

Com informações da Reuters