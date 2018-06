Venezuela fecha 2013 com 56% de inflação

Poucas horas depois do anúncio oficial, em pronunciamento no qual fez um balanço de 2013, Maduro disse que a alta dos preços em 2013 ficou em 56,2%, número similar ao calculado por economistas independentes. "Essa inflação incomum de 56% foi provocada pela especulação do capitalismo parasitário", afirmou Maduro.

Economistas são céticos em relação à eficácia das reformas econômicas e às previsões do governo. "A desaceleração de dezembro é temporária", avalia Francisco Rodriguez, economista-chefe do Bank of America para a região dos Andes. O país enfrenta uma grave escassez de alimentos e produtos básicos, que levou o governo de Maduro a aumentar a intervenção na economia. / EFE e NYT