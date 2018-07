Venezuela fechará consulado nos EUA

O Departamento de Estado anunciou que a diplomata venezuelana Livia Acosta Noguera havia sido declarada persona non grata e deveria deixar o país em 48 horas. O órgão não comentou a razão da expulsão.

Autoridades norte-americanas abriram uma investigação após notícias de que Acosta estaria vinculada a discussões sobre um plano para realização de ataques cibernéticos contra vários sistemas de computadores do governo dos EUA. A diplomata supostamente tratou desses planos com colegas de Irã e Cuba enquanto servia no México, em 2008.

Chávez, que apoiou Acosta após o anúncio dos EUA, afirmou que a cônsul estava em Caracas desde dezembro, antecipando-se à expulsão. O presidente disse que resistiu aos pedidos para que expulsasse um diplomata dos EUA da Venezuela, como forma de retaliação. "Eu não tenho razão para expulsar nenhum cônsul dos EUA."

As relações diplomáticas de EUA e Venezuela têm sido difíceis. Os dois países não trocam embaixadores desde 2010 e são comuns as trocas de farpas entre autoridades. As informações são da Dow Jones.