Venezuela: Forças Armadas aceitarão resultado eleitoral

"Nós reconheceremos quem vencer as eleições de 7 de outubro" disse Rangel à Univisión. Rangel disse que no fim de 2010 seu comentário foi tomado fora de um contexto. Agora, ele disse, as Forças Armadas poderiam aceitar um outro presidente se Chávez for derrotado nas eleições, mas isso "depende do nível de interação entre o presidente e as Forças Armadas".

As pesquisas mais recentes trazem resultados divergentes sobre a intenção de voto dos venezuelanos. Uma sondagem de um instituto respeitado, o Consultores 21, diz que Chávez e seu adversário, o governador de Miranda, Henrique Capriles, estão em empate técnico. Uma pesquisa de outro instituto, o Datanalisis, diz que Chávez lidera a intenção de voto com 13 pontos porcentuais sobre Capriles, mas mostra que 25% dos eleitores estão indecisos. As informações são da Dow Jones.