Venezuela: governo e oposição aceitam se reunir O governo venezuelano e a coalizão de oposição planejam realizar uma primeira reunião exploratória para definir um possível processo de diálogo, anunciou terça-feira o chanceler do Equador, Ricardo Patiño. "Hoje à tarde esperamos que já possa ocorrer essa reunião preparatória e que isso permita estabelecer um acordo", afirmou Patiño a repórteres, ao explicar que essa primeira reunião servirá para possibilitar que as partes definam "os itens da agenda e a metodologia pela qual irão desenvolver as conversas". Ministros das Relações Exteriores sul-americanos estão em Caracas apoiando as tentativas de aproximação entre as partes.