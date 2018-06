Venezuela inicia revisão das assinaturas para referendo revogatório contra Maduro

CARACAS - Quase 2 milhões de assinaturas apresentadas pela oposição venezuelana para ativar o referendo revogatório contra o presidente Nicolás Maduro começarão a ser auditadas nesta quarta-feira, 4, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), um processo complicado e que será cuidadosamente vigiado pelo governo.

"Vamos ter acesso a todas as listas. Assinatura falsificada, processo assegurado", advertiu Maduro na noite de terça-feira em seu programa de televisão semanal, ao explicar que a comissão por ele nomeada verificará cada assinatura recolhida.

O presidente garantiu, no entanto, que se submeterá ao referendo caso o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) valide o processo para convocar a consulta. "O que disser o CNE é palavra sagrada. Se no segundo passo confirmarem que recolheram as firmas, vamos ao referendo e ponto", declarou.

"O processo começa amanhã (quarta-feira) e lançamos um desafio: em poucos dias vamos saber que inflaram em um milhão todas essas assinaturas que eles dizem que entregaram", declarou Jorge Rodríguez, coordenador da comissão nomeada por Maduro para acompanhar a verificação das firmas.

O CNE, acusado pela oposição de servir ao governo, ainda não anunciou o procedimento de verificação, mas, segundo a lei, deverá revisar as planilhas em cinco dias e depois convocar os signatários a ratificarem seu apoio com a impressão digital, em outros cinco dias. Apenas depois de validá-las é que se autorizará a coleta das quatro milhões de assinaturas exigidas para convocar o referendo.

A coalizão de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD) disse ter recolhido em poucos dias 2,5 milhões de assinaturas para convocar o referendo, sendo que 1,85 milhão já foram entregues, quando eram necessárias apenas 197.978 (1% do padrão eleitoral).

"As assinaturas em massa do povo e a convocação do referendo os está deixando loucos", afirmou o líder opositor Henrique Capriles, ex-candidato presidencial que perdeu as eleições para Maduro em abril de 2013 por uma margem estreita.

Historicamente dividida, a oposição que controla o Parlamento está concentrada na busca de um objetivo comum: o referendo revogatório, garantido pela Constituição, para interromper o mandato de Maduro, eleito para o período 2013-2019.

No entanto, ainda se desconhece se haverá demora ou interpretações das normas que atrasem o processo ou se, por exemplo, ele será afetado de alguma maneira pelo plano de racionamento de energia ordenado por Maduro, que reduziu para dois dias a semana de trabalho no setor público.

Para o constitucionalista José Ignacio Hernández, o CNE "deverá passar a fase de validação se constatado que existe um número mínimo exigido (1%)". "Por serem apresentadas na segunda-feira passada, o período para isso vence em 7 de maio, nem um dia a mais", acrescentou.

Para que Maduro seja revogado do cargo, o "Sim" no referendo deverá obter mais de 7,5 milhões de votos com que foi eleito depois da morte de seu mentor, Hugo Chávez, em 2013. "Estamos prontos para o que der e vier", assegurou o presidente.

Mas a oposição, que arrasou nas eleições parlamentares de dezembro, está confiante. "Vamos conseguir porque o povo quer sair desse governo", assegurou o secretário executivo da MUD, Jesús Torrealba.

Segundo pesquisa da empresa Venebarómetro, 68% dos venezuelanos são favoráveis a Maduro deixar o poder e à realização de novas eleições, e 84,1% acham que a situação do país é muito ruim.

A Venezuela tem a inflação mais elevada do mundo (180% em 2015) e sofre uma severa escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos. Maduro atribui isso a uma suposta "guerra econômica" dos empresários de direita para derrubá-lo e também à queda nos preços do petróleo, principal fonte de renda do país. /AFP